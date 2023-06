Spinta al largo dal mare mosso insieme al papà e al fratellino, bimba di 7 anni muore annegata a Ravenna Il dramma nella mattinata di ieri, 25 giugno, a Lido di Classe, sulla riviera ravennate, dove la domenica spensierata di una famiglia si è trasformata in tragedia.

Dramma in spiaggia a Lido di Classe, a pochi chilometri da Ravenna: la piccola Isabel Zanichelli è morta. La bambina di appena 7 anni da ieri, domenica 25 giugno, era ricoverata in gravi condizioni all‘ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo un principio di annegamento verificatosi in mattinata davanti alla spiaggia libera sul litorale ravennate, davanti allo stabilimento Go Go e Jamaica.

Dai primi accertamenti, i due addetti al salvataggio intorno alle 10 avevano visto la bimba, che si allontanava insieme al fratellino e al papà a troppa distanza dalla riva in una giornata caratterizzata da un forte vento e dal mare mosso. Hanno fischiato, ma l’allarme non sarebbe stato recepito. La situazione è all’improvviso degenerata a causa di un’onda che he messo in difficoltà i tre bagnanti.

I due bagnini si sono subito tuffati recuperando la famiglia. Si sono precipitati per prestare i primi soccorsi una dottoressa e un operatore del 118, turisti in spiaggia entrambi fuori servizio in quel momento. Il piccolo aveva bevuto ma è apparso in buone condizioni. La bambina, invece, era già cianotica e priva di conoscenza: è stata rianimata sul posto e ha ripreso il ritmo cardiaco.

La giovanissima sembrava quindi in miglioramento, ma dopo un iniziale passaggio all'ospedale di Ravenna, è stata trasferita a Bologna dove nella giornata di oggi è deceduta. Isabel viveva con la famiglia a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia.

Il padre, in stato di choc, non ha saputo spiegare cose fosse accaduto. Per indagare sull’episodio sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che Isabel sia stata la prima a finire sott’acqua a seguito di un’onda più forte delle altre.