Sparatoria a Castiglione Chiavarese dopo lite tra vicini: un ferito grave, aggressore barricato in casa armato Sparatoria oggi Castiglione Chiavarese (Genova), dove una lite per problemi di vicinato è sfociata in tragedia: un uomo è stato raggiunto da tre proiettili e versa in gravi condizioni all'ospedale San Martino mentre lo sparatore si è barricato nella sua abitazione, è armato e non vuole arrendersi.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di apprensione a Castiglione Chiavarese (Genova) dove una lite per problemi di vicinato si è trasformata in tragedia: un uomo di 52 anni risulta ferito gravemente dopo essere stato raggiunto da almeno tre colpi di pistola, mentre lo sparatore è al momento barricato nella sua abitazione, circondata dai carabinieri che indossano i giubbotti antiproiettile: è infatti armato e non vuole arrendersi.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, questa mattina il gestore di un allevamento bovino per un contenzioso che durava da anni ha sparato al vicino dandosi poi alla fuga. Il ferito ancora in vita è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale di San Martino di Genova, dove versa in gravi condizioni. Intubato e sedato sul posto, si trova attualmente in gestione presso il Punto di Rianimo del Pronto soccorso.

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante, dopo la chiamata di una donna al numero di emergenza 112, si sono recati sul posto per iniziare le indagini: hanno trovato lo sparatore, 50 anni, nella sua abitazione a Casarza Ligure, è armato e non vuole arrendersi. La casa è stata circondata da militari che indossano i giubbetti antiproiettile. Una conoscente dell'uomo ha cercato di convincerlo a uscire e arrendersi. Presente anche una negoziatrice.

