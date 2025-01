video suggerito

Spara al vicino dopo una lite, l’ex sciatrice Vera Schenone: “Infastidiva la volpe che avevo addomesticato” Avrebbe sparato al vicino di casa perché, a suo dire, infastidiva la volpe alla quale dava da mangiare tutti i giorni. Si è giustificata così Vera Schenone, l’84enne ex sciatrice olimpica in arresto per tentato omicidio. L’imprenditore 52enne Stefano Milanese è ricoverato in gravi condizioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avrebbe sparato al vicino di casa perché infastidiva una volpe alla quale dava da mangiare. Vera Schenone, ex sciatrice olimpica che oggi ha 84 anni, ha raccontato la sua versione dei fatti ai carabinieri nella serata di venerdì, dopo aver colpito almeno due volte il vicino di casa, il manager Stefano Milanese (52 anni), ora ricoverato all'ospedale Molinette di Torino in gravi condizioni. "Infastidiva la volpe che ogni giorno veniva qui nel parco – ha raccontato l'84enne -. Le davo da mangiare ma a lui non piaceva, così ho preso la pistola e gli ho sparato".

Dopo l'aggressione, il 52enne sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi e i carabinieri ma poi la situazione è precipitata ed è stato necessario il ricovero in codice rosso. La donna è agli arresti per tentato omicidio ed è ricoverata nello stesso ospedale.

L'arma utilizzata era di proprietà del marito, Carlo Cazzaniga, imprenditore 89enne, che l'aveva regolarmente registrata. L'uomo è accusato di omessa custodia, ma sostiene che la pistola fosse chiusa in cassaforte e che fosse stata acquistata negli Anni Ottanta dopo un'incursione dei ladri nella sua villa.

Secondo l'89enne, con i vicini non c'erano mai state discussioni. Cazzaniga ha ammesso l'amore quasi maniacale della moglie per gli animali, ma anche aggiunto che mai avrebbe pensato a un'evoluzione simile. L'ex imprenditore ha spiegato che la moglie aveva di recente "addomesticato" una volpe, tanto da aspettarla tutti i giorni per darle da mangiare.

Nessuno però si sarebbe aspettato un'aggressione, tantomeno a mano armata. La compagna del 52enne ferito ha raccontato alle forze dell'ordine che Milanese era uscito per "controllare" dopo aver visto un'ombra (probabilmente della volpe) in giardino

Quando ha raggiunto l'uscio, però, è stato raggiunto da almeno due dei quattro colpi di arma da fuoco esplosi dall'ex atleta.