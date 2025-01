video suggerito

L’ex sciatrice olimpica Vera Schenone spara al vicino di casa con la pistola del marito: è grave Vera Schenone ha partecipato ai Giochi Olimpici di Cortina d’Ampezzo 1956 all’età di soli 15 anni. L’uomo, 50enne, è ora ricoverato in condizioni gravissime alle Molinette di Torino. Secondo le prime informazioni all’origine del gesto ci sarebbero problemi di vicinato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Ha preso la pistola del marito, è uscita di casa e si è diretta verso la villetta accanto alla sua, situata sulla collina di Moncalieri, alle porte di Torino. Una volta arrivata e suonato alla porta, ha aperto il fuoco, ferendo gravemente il vicino di casa. Vera Schenone, classe 1940, olimpionica ai Giochi Invernali di Cortina 1956, è l'autrice del tentato omicidio che ha sconvolto il comune piemontese nel primo pomeriggio del 4 gennaio.

La vittima, colpita all’addome e alle braccia, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Molinette di Torino. La prognosi è riservata, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto, che sembra essere legato a una lite per problemi di vicinato protrattisi nel tempo.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 in strada Cantamerla, nella zona precollinare di Moncalieri, quasi al confine con il Comune di Torino, dove vive la vittima, un uomo di 50 anni. L'arma utilizzata era regolarmente registrata e apparteneva al marito della 84enne. Il vicino ferito si trovava in casa con la compagna, che è stata accompagnata in caserma e ascoltata come testimone.

La vicenda ha suscitato grande scalpore anche e sopratutto per il passato sportivo della Schenone, che oggi gestisce insieme al fratello il negozio ‘Schenone Sport' a Torino.

Nata nel capoluogo del Piemonte nel 1940, Vera Schenone ha partecipato ai Giochi Olimpici di Cortina d'Ampezzo 1956 all'età di 15 anni, competendo nelle discipline di discesa libera, slalom e slalom gigante. In quell’occasione, si è classificata 36ª nella discesa libera con un tempo di 1'59″2 e 29ª nello slalom con 2'37″2, mentre non è riuscita a completare la prova dello slalom gigante. Fu la più giovane tra gli azzurri presenti all'Olimpiade di Cortina.

Nel corso della sua carriera, ha vinto sei titoli nei campionati italiani: due vittorie nella discesa libera nel 1956 e 1957, tre nello slalom nel 1956, 1957 e 1960, e uno nello slalom gigante nel 1956.