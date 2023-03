Spagna: per aver fatto la casalinga all’ex moglie va un risarcimento da 200mila euro Ivana Moral, una donna spagnola, ha ottenuto un risarcimento di 200mila euro dall’ex marito: l’uomo ha potuto arricchirsi anche perché lei ha badato per 25 anni alle faccende domestiche.

A cura di Davide Falcioni

Costretta a fare la casalinga per 25 anni, occupandosi della casa e della cura dei figli, una donna spagnola ha ottenuto un maxi risarcimento di 200mila euro da parte dell'ex marito. Prima che i due divorziassero l'uomo ha sviluppato una redditizia attività professionale, e se ha potuto dedicarsi ininterrottamente al lavoro è stato anche grazie alle incombenze di cui per decenni si è fatta carico la moglie.

Ivana Moral, questo il nome della 48enne che vive a Ve'lez-Málaga, era "l'ombra" del marito. Lei casalinga, lui imprenditore, per 25 anni sono rimasti legati ai loro impegni coniugali. Poi, circa tre anni fa è arrivata la decisione di separarsi. Intanto l'uomo aveva potuto far fruttare la sua attività professionale mentre lei aveva lavorato "alle sue spalle per farlo crescere professionalmente e permettergli di diventare qualcuno", spiegano gli avvocati della donna al quotidiano spagnolo El País. Ora, secondo un tribunale spagnolo, lei ha diritto a un risarcimento da parte dell'ex coniuge pari a oltre 200mila euro.

"È una vittoria morale con la m maiuscola", ha dichiarato la donna ai giornali locali. Stando alla sua legale, l'ex marito ha potuto occuparsi a tempo pieno di numerosi affari grazie anche al fatto di aver lasciato tutti gli aspetti della vita domestica appannaggio della moglie. La sentenza del tribunale spagnolo ha fatto presto il giro del web diventando virale.

Secondo i media iberici, il risarcimento di 200mila euro è stato assegnato a Ivana Moral calcolando come base il salario minimo interprofessionale in vigore ogni anno, per compensare il lavoro che aveva svolto senza retribuzione. Inoltre, aggiunge l'agenzia di stampa Efe, la sentenza stabilisce che l'ex marito di Moral versi anche quote mensili per gli alimenti sia a lei sia alle figlie.