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Sostanza irritante nel Leroy Merlin di Marcon, evacuato il negozio: “Malori improvvisi per una trentina di persone”

Evacuato negozio Leroy Merlin a Marcon per la presenza di una sostanza irritante. Intervento dei Vigili del fuoco e del nucleo NBCR per accertamenti sull’origine. Il sindaco: “Circa 30 persone hanno accusato malori”. Quattro in ospedale per accertamenti, altre assistite sul posto.
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A cura di Eleonora Panseri
Foto Vigili del Fuoco.
Foto Vigili del Fuoco.

I Vigili del fuoco di Venezia sono intervenuti a Marcon, nel Veneziano, in via Enrico Mattei presso il punto vendita Leroy Merlin, intorno alle 12 di oggi, domenica 21 giugno, a seguito della segnalazione della presenza di una sostanza irritante all’interno della struttura. A scopo precauzionale, i pompieri hanno deciso di disporre l’evacuazione dell’edificio.

Sul posto hanno operato le squadre della sede di Mestre, compreso il personale specializzato del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per effettuare i rilievi e individuare l’origine della sostanza.

Il bilancio sanitario è al momento di circa 30 persone coinvolte: 4 sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre le altre sono state prese in cura sul posto dal personale del Suem 118. Sul luogo dell'accaduto sono sopraggiunte anche le forze dell’ordine.

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"Una trentina di persone ha accusato malori improvvisi. I Vigili del Fuoco e i soccorsi sono già sul posto e stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area e, soprattutto, per assistere chi ne ha bisogno", ha scritto il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, sull'evacuazione del punto vendita Leroy Merlin questa mattina per la segnalazione della presenza di una sostanza irritante all’interno della struttura.

"Al momento, le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie per capire l’origine dell'accaduto: non è ancora possibile stabilire se si tratti di una dispersione di sostanze o dell'utilizzo improprio di uno spray al peperoncino", ha scritto ancora il primo cittadino.

"La situazione è sotto controllo e le forze dell'ordine sono all'opera. Sarà mia premura tenervi aggiornati non appena avrò notizie certe e verificate.​ Restiamo lucidi e vicini a chi è stato coinvolto", ha aggiunto Romanello concludendo il messaggio rivolto ai cittadini.

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