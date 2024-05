Sorpresa in ospedale, al pronto soccorso spunta un serpente: paura tra medici e pazienti a Termoli La scena è stata immortalata in un video da alcuni pazienti di passaggio all’ospedale San Timoteo di Termoli. La presenza del rettile ovviamente ha creato trambusto e preoccupazione tra pazienti e operatori sanitari per diversi minuti fino alla sua cattura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Singolare scena all’ospedale San Timoteo di Termoli, in provincia di Campobasso, tra i corridoi del nosocomio si è affacciato improvvisamente un serpente che si è messo a girare tra i corridoi al piano terra dell’edificio, dove si trovano ambulatori e reparti di emergenza. La scena è stata immortalata in un video da alcuni pazienti di passaggio ed è diventata virale sui social in poche ore. L’episodio nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 maggio, quando il rettile inevitabilmente ha creato paura tra pazienti e medici dell’ospedale molisano.

Il serpente, probabilmente entrato grazie ad alcune porte aperte al piano terra, si è intrufolato nel corridoio, strisciando rasente al muro nell’area dell'ingresso del Triage del pronto soccorso dove in quel momento erano in attesa diversi pazienti. A lanciare l’allarme alcune persone che stavano attraversando proprio quel corridoio per uscire dal presidio dopo una visita in ambulatorio.

La presenza del rettile ovviamente ha creato trambusto e preoccupazione per diversi minuti fino a quando alcuni operatori in servizio nell’ospedale sono intervenuti per guidare il serpente verso una uscita. Nel frattempo tutti si sono chiusi nelle stanze per evitare che il serpente potesse entrare.

Il rettile infine è stato catturato dai vigili del fuoco del distaccamento di Termoli che sono arrivati con pinze e apposita gabbia dopo essere stati allertati dall’ospedale. L’animale infine è stato liberato poco più tardi in un’area più adatta. Il serpente infatti si è rivelato essere un esemplare appartenente ad una specie non velenosa e quindi non è stato una minaccia per la sicurezza di pazienti e operatori sanitari. L’ipotesi è che sia entrato dall'ingresso laterale dirigendosi poi verso l'area degli ambulatori, dopo aver strisciato davanti alla direzione sanitaria, passando inosservato per alcuni minuti.