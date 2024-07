video suggerito

Ha una massa all’addome, era un tumore di 5 chili: 42enne operata con successo a Mazara L’intervento chirurgico all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo dove l’equipe medica multidisciplinare ha esportato l’enorme massa tumorale che comprimeva l’addome della paziente 42enne. L’operazione chirurgica è riuscita e la donna è in buone condizioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Una donna di 42 anni è stata operata con successo nelle scorse ore all’ospedale di Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove i medici le hanno asportato una enorme massa tumorale dal peso di circa cinque chilogrammi. La paziente era arrivata nell’ospedale siciliano a seguito di svariati disturbi causati da questa massa che le comprimeva l’addome.

Gli esami medici e gli accertamenti clinici disposti all'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo hanno accertato che si trattava di una massa tumorale che però fortunatamente si è rivelata di natura benigna. La donna è stata quindi ricoverata nell’Unità operativa complessa di Ginecologia e Chirurgia e sottoposta a un intervento chirurgico di asportazione della massa.

L’equipe medica, composta da Pietro Fazio e Massimo Di Liberto, rispettivamente direttori facenti funzioni delle Unità operative complesse di Chirurgia e Ginecologia; da Rosalia Crescenti, ginecologa; da Domenico Valenti, anestesista; Daniele Calandrino, strumentista, e dal personale di sala operatoria, ha portato a termine l’intervento che è perfettamente riuscito. La paziente quarantaduenne infatti è ora in buone condizioni e sta seguendo il naturale decorso clinico post operatorio che è regolare.

L’ospedale di Mazara da tempo è al centro di polemiche per il rischio chiusura di alcuni reparti come il punto nascita e il reparto di Medicina Generale. “Non possono essere lasciati al loro destino i cittadini-utenti ed il personale medico e di comparto del punto nascita di Mazara del Vallo e di tutti quei presidi a rischio chiusura e drammaticamente a rischio clinico” avvertono i sindacati Cisl Fp e Uil Fpl, aggiungendo: “La pediatria ed il punto nascita mazaresi, ad esempio, stanno per arenarsi definitivamente ad una possibile conclusione di arresto operativo per la mancanza di unità di dirigenti medici. Sarebbe necessario autorizzare sin da subito chi ha fatto espressa richiesta di prestare la propria opera presso il presidio ospedaliero di Mazara del Vallo, e armonizzare con un eventuale intervento di sussidiarietà con turni articolati dei dirigenti medici che risultano disponibili per mancanza al punto nascita ad operare presso le divisioni mazaresi”.