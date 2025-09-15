Attualità
“Sono stata violentata”: la denuncia di una quindicenne alla festa di paese

È successo sabato notte in Valle d’Aosta. La denuncia è arrivata dalla ragazza stessa, immediatamente dopo i fatti. Sono in corso le indagini.
A cura di Bianca Caramelli
Una ragazza residente in Valle d'Aosta ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra sabato 13 e domenica 14 settembre. La quindicenne si trovava a una festa di paese in uno dei comuni della regione.

È stata la ragazza stessa a dare l'allarme e a contattare le autorità, nonostante fosse sotto choc. È stata dunque raggiunta dai carabinieri della stazione Saint-Vincent Châtillon, che hanno ascoltato la sua testimonianza e hanno dato il via alle indagini. Intanto, la minorenne è stata portata in ospedale per ricevere le visite previste.

Articolo in aggiornamento

