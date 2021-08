Sonia e Daniele investiti e uccisi in Vespa, arrestato conducente auto: tasso alcolico 6 volte il limite Arrestato per omicidio stradale, trovato positivo all’alcool, l’automobilista che nella serata di domenica 1° agosto ha investito e ucciso due fidanzati, in provincia di Piacenza. Daniele Zanrei, 30 anni, e Sonia Tosi, 26, erano in sella a una Vespa a Zena di Carpaneto, quando sono stati falciati da una Volkswagen Golf guidata da un 23enne di Piacenza. Era ubriaco, ora è ai domiciliari.

A cura di Biagio Chiariello

È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'automobilista alla guida della vettura che ha travolto e ucciso Sonia Tosi e Daniele Zanrei, i due fidanzati di 27 e 30 anni, mentre si trovavano in sella ad una Vespa a Zena di Carpaneto, in provincia di Piacenza, nella tarda serata del 1° agosto. Il pirata della strada era alla guida di una Volkswagen Golf; inizialmente ricoverato in stato di choc dopo l’incidente, è stato sottoposto al test alcolemico ed è risultato positivo con un tasso di 3,1 grammi di alcol per litro: sei volte il limite consentito dalla legge. Si trova ora agli arresti domiciliari. L’auto li avrebbe tamponati in velocità, trascinando il mezzo a due ruote per un centinaio di metri. I due ragazzi sono stati sbalzati finendo contro il parabrezza dell’auto, andato in frantumi, e poi a terra sull'asfalto, davanti all'ingresso di un complesso residenziale. I soccorritori purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita dei due giovani.

Il ricordo di Sonia e Daniele

La tragica notizia ha innescato una ondata di cordoglio. Numerosi i messaggi apparsi nelle ultime ore sulle rispettive bacheche Facebook. Daniele Zanrei, originario di Valconasso (Pontenure), era interior car designer di Maserati e Alfa Romeo oltre che appassionato di moto e auto anche d'epoca. Il Club Piacentino Auto Automotoveicoli d'Epoca (CPAE) ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un ricordo del 30enne: "La notizia che non vorresti mai sentire…Daniele ci ha lasciato ieri sera, con la sua ragazza, in un incidente stradale. Un ragazzo sempre disponibile e professionalmente molto preparato. Una carriera appena iniziata nel car design, che tanto lo appassionava. Sacrifici e soddisfazioni. Ci veniva sempre a trovare al concorso di pittura e alla Silver Flag, per salutare e per dare consigli ai giovani che si cimentavano con la rappresentazione delle auto. Ci mancherai moltissimo! Siamo vicini alla tua famiglia e ai tuoi cari".

Sonia Tosi si era diplomata al liceo artistico, aveva svolto il lavoro di commessa ed ora lavorava come segretaria in uno studio odontoiatrico della zona di Piacenza.