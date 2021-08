Piacenza, fidanzati in Vespa travolti e uccisi dall’auto guidata da un ubriaco Daniele Zanrei, 30enne di Valconasso, e Sonia Tosi, 27enne piacentina, sono morti ieri sera lungo la strada provinciale di Zena. I due – fidanzati – erano in sella a una Vespa che è stata travolta da un’auto alla cui guida vi era un giovane in stato d’ebrezza, ora arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

A cura di Davide Falcioni

Daniele Zanrei, 30enne di Valconasso, e Sonia Tosi, 27enne piacentina, hanno perso la vita ieri sera lungo la strada provinciale di Zena. I due – fidanzati – erano in sella a una Vespa che è stata travolta da un'auto alla cui guida vi era un giovane in stato d'ebrezza, ora arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Zanrei era molto noto e stimato nella zona: lavorava infatti come interior car designer e a detta di molti aveva un futuro brillante davanti a sé. Malgrado la sua giovane età aveva infatti già disegnato alcuni modelli dell’Alfa Romeo.

L'incidente è avvenuto ieri sera, primo agosto, intorno alle 22: Daniele e Sonia stavano percorrendo la strada provinciale di Zena in sella al ciclomotore quando sono stati travolti da una Volkswagen Golf condotta dal 23enne piacentino. L'impatto tra l'auto e la Vespa è stato molto violento e la coppia – dopo essere stata sbalzata sul parabrezza della vettura – è stata scaraventata sull'asfalto. Per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare e i soccorsi, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale sotto choc; è stato anche sottoposto agli accertamenti del caso risultando con un tasso alcolemico nel sangue ben superiore ai limiti di legge.

Sul posto il 118 con un’ambulanza della Pubblica assistenza di Carpaneto e un’auto medica da Piacenza e quella infermieristica da Fiorenzuola. Per permettere i soccorsi e i rilievi, la strada è stata chiusa al transito. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri i vigili del fuoco di Fiorenzuola.