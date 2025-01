Soldi nei pannolini della nipotina e droga negli ovetti sorpresa: la scoperta dopo controllo in strada

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Per nascondere la sua attività di spaccio, un uomo aveva messo dei soldi nei pannolini della nipotina e droga nei contenitori delle sorprese degli ovetti di cioccolato. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Pordenone dopo un controllo stradale nella cittadina del Friuli-Venezia Giulia che ha portato alla denuncia dell’uomo alla Procura della Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è nato da un’attività di controllo del territorio da parte dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pordenone. In strada è stata fermata l’auto con a bordo un uomo al volante e all’interno della quale vi erano dieci grammi di cocaina. La sostanza era nascosta nei porta sorprese degli ovetti di cioccolata e questo ha indotto i militari a perquisire tutta l’auto dove sono stati rinvenuti anche oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio.

Per l’uomo è scattata quindi una perquisizione domiciliare anche con l’ausilio di una unità cinofila trevigiana delle Fiamme Gialle. A questo punto è avvenuta una nuova scoperta che ha aggravato la posizione dell’uomo. In casa infatti i finanzieri hanno scoperto ben 19.850 euro in contanti, avvolti in quattro pannolini per bambini che erano gettati nel cestino del bagno insieme a quelli usati dalla nipotina dell’uomo.

Le banconote, insieme alla droga trovata negli ovetti di cioccolata, sette dosi di cocaina per un totale di 10 grammi, ha fatto scattare per l’uomo la denuncia all’autorità giudiziaria per spaccio. L’uomo, cittadino albanese, inoltre è stato trovato anche senza un regolare permesso di soggiorno, per questo è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pordenone anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Secondo gli ultimi dati delle forze dell’ordine, Pordenone nell’ultimo tempo è diventata sempre di più un centro di spaccio di droga, in particolare cocaina. Nell’anno appena trascorso, in città sono stati sequestrati cinque chili di cocaina, circa il triplo rispetto all'anno precedente. “Stiamo lavorando per capire se tutta questa cocaina si trova in città per essere consumata o se Pordenone è una base logistica per il traffico di droga" aveva spiegato il Questore nei giorni scorsi.