Macerata, soccorre amico in panne e poi viene trovato morto: dramma a Cessapalombo

Il 58enne Carlo Stramucci è stato trovato senza vita a Cessapalombo dopo essere uscito per aiutare un amico in panne. Le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, nucleo SAF e personale cinofilo, si sono concluse tragicamente: probabilmente un malore ha causato il decesso.

Tragedia nella tarda serata di sabato 6 settembre a Cessapalombo, in provincia di Macerata: un uomo di 58 anni, Carlo Stramucci, residente a Recanati, è stato ritrovato senza vita nei pressi del suo fuoristrada dopo essere uscito nel pomeriggio per prestare soccorso a un amico rimasto in panne lungo una strada di montagna nella zona di San Liberato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe preso una direzione diversa al ritorno e, lungo il percorso, sarebbe stato colto da un malore fatale. La scomparsa di Stramucci è stata segnalata dai familiari intorno alle 21.30, quando non era ancora rientrato a casa. L’allarme è stato immediatamente raccolto e sul posto sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco di Tolentino e Macerata, supportate dal personale cinofilo e dal nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato nelle operazioni di soccorso in aree impervie.

Le ricerche si sono protratte per diverse ore durante la serata e la notte, fino al tragico epilogo: il 58enne è stato individuato privo di coscienza vicino alla propria auto dal personale cinofilo. I soccorritori hanno subito avviato le manovre di rianimazione, mentre sul posto giungevano gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della zona, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. Tutti gli elementi raccolti finora indicano che la morte sia avvenuta presumibilmente a causa di un malore improvviso.

Stramucci era uscito di casa nel pomeriggio per soccorrere l’amico in difficoltà, dimostrando generosità e senso di responsabilità, caratteristiche che lo avevano sempre contraddistinto. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, colpita dalla drammaticità dell’evento e dalla solitudine con cui l’uomo ha affrontato le ultime ore della sua vita.