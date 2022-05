Silvia e Ugo, marito e moglie muoiono nell’incidente: stavano andando al concerto di Vasco Rossi Silvia Ruscelli e Ugo Beltrami, lui geometra, lei medico, lasciano tre figlie piccole. Dovevano andare al concerto di Vasco Rossi a Trento e invece si sono imbattuti in un atroce destino.

Si chiamavano Silvia Ruscelli di 47 anni, e Ugo Beltrami di 49, le due persone che ieri hanno perso la vita durante un viaggio in moto con una coppia di amici. Erano marito e moglie e stavano andando al concerto del loro idolo, Vasco Rossi, a Trento. Originari di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, lui geometra, lei medico, lasciano tre figlie piccole. Uno scontro contro un camion, ieri pomeriggio mentre erano in sella alla loro moto, è stato fatale per entrambi.

Avevano dormito in un albergo a Dro con gli amici, la notte tra giovedì e venerdì, e nel pomeriggio si erano messi in viaggio, in sella alle loro motociclette. Erano le 16.40 quando una manovra, forse azzardata, è stata purtroppo fatale sulla Gardesana, all'altezza dell’abitato di Dro. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, la moto avrebbe impennato poco prima di schiantarsi con il camion, un’accelerata improvvisa forse nel tentativo di evitare lo schianto.

I primi a dare l'allarme sono stati gli amici che stava accompagnando Silvia e Ugo allo stesso concerto. Sul posto sono giunti i soccorritori di ‘Trentino Emergenza’ con un’ambulanza partita dall’ospedale di Arco, i vigili del fuoco volontari di Dro e Arco e i Carabinieri del posto. Nonostante l’immediato intervento dell’elisoccorso e del medico rianimatore, non si è potuto fare altro che la morte sul colpo dei due motociclisti.

"E’ una tragedia immane – le parole del vice sindaco di Sarsina Gianluca Suzzi alla stampa locale – tutti in paese li conoscevano. Una famiglia modello con tre bambine che frequentano le scuole elementari e medie. Erano sempre disponibili e gentili con tutti, persone molto attive nella parrocchia".