Trento, terribile schianto: coppia muore in moto, marito e moglie andavano a concerto Vasco Rossi Sono marito e moglie, della zona di Cesena, in Trentino per assistere al concerto di Vasco, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Dro.

A cura di Biagio Chiariello

Terribile schianto questo pomeriggio, poco prima delle 17 a Dro, in località Oltra nei pressi della curva del Sass del Diaol. Due motociclisti – marito e moglie, della zona di Cesena, in Emilia Romagna – sono morti, erano a bordo della stessa moto quando si sono scontrati contro un camion.

Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine ma per i due motociclisti non c'è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi. Da capire ora come sia stato possibile quello schianto mortale sulla Gardesana verso Pietramurata. Lo scontro probabilmente all'uscita da uno stop di una strada laterale.

Le vittime avevano passato la notte a Dro, in comitiva con altri amici, per andare insieme in moto questa sera al concerto di Vasco Rossi alla Trentino Music Arena di Trento.

Sul posto i sanitari intervenuti immediatamente con l'elicottero e poi i carabinieri di Riva del Garda, la polizia locale e i vigili del fuoco di Dro e di Arco.

Pesanti i disagi alla viabilità a seguito dell'incidente, con il personale della polizia locale dell'Alto Garda e Ledro impegnato nel deviare il traffico in direzione di Drena. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Dro e di Arco. La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai carabinieri.