Silos crolla su un’auto, tre fratelli morti schiacciati a Forlì: due hanno solo 14 e 10 anni Il dramma a Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena. Le vittime sono tre fratelli marocchini, due minorenni di 14 e 10 anni, e una ragazza di 18 anni. Quest’ultima era alla guida della macchina che ha urtato uno dei sostegni del silos, facendolo crollare sull’auto. I tre giovani sono rimasti schiacciati.

A cura di Antonio Palma

Tragedia oggi a Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena, dove un silos di mangimi è crollato sulla vettura su cui si trovavano tre ragazzi, tutti morti. Si tratta di tre fratelli marocchini, due minorenni di 14 e 10 anni, e una ragazza di 18 anni. Vivevano a Meldola. Il dramma nelle campagne del comune romagnolo, nei pressi di un'azienda agricola di Bertinoro, dove sono accorsi vigili del fuoco e sanitari del 118 ma per le tre vittime purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la 18enne era alla guida della vettura che avrebbe urtato uno dei sostegni del silos, pieno di mangime, facendolo crollare addosso all'auto nella quale erano a bordo anche i due fratellini: le tre vittime sono rimaste così schiacciate dalla pesante struttura del serbatoio.

Dopo l'immediato allarme ai numeri di emergenza, sul posto, nei pressi dell'azienda agricola Casagrande in località Santa Maria Nuova, sono giunte diverse squadre di soccorritori che hanno dovuto liberare le vittime dall'ingombrante silos, anche se per loro purtroppo era ormai troppo tardi. I sanitari hanno solo potuto accertarne il decesso.

Le vittime del terribile incidente sarebbero tre persone di origine nordafricana, due minori e un maggiorenne, anche lui giovanissimo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 aprile, intorno alle 14.15, in un'azienda specializzata in allevamenti di pulcini e galline. I vigili del fuoco sono accorsi sul posto anche con un'autogrù per sollevare la struttura crollata. Sulla dinamica dei fatti che ha portato alla tragedia sono ancora in corso le prime verifiche e gli accertamenti del caso da parte degli stessi pompieri e dei carabinieri, anche loro intervenuti sul posto.