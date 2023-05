Si tuffa e non riemerge, l’agente di polizia Giuseppe Saudella muore a 21 anni: tragedia in vacanza Il poliziotto Giuseppe Saudella era originario della Campania, arrivava dalla provincia di Benevento, ma da circa due anni era in servizio alla questura di Piacenza. Il dramma mentre era in vacanza sull’Isola di Tenerife.

A cura di Antonio Palma

Giuseppe Saudella (foto da PiacenzaSera.it)

Un tragico incidente in barca è costato la vita a un giovanissimo agente di polizia italiano, Giuseppe Saudella. Il giovane poliziotto è deceduto nelle scorse ore a soli 21 anni durante una vacanza in Spagna con alcuni amici. Per lui doveva essere un periodo di riposo dal servizio attivo in polizia di Stato e aveva deciso di trascorrerlo fuori dall’Italia con alcuni amici ma purtroppo in pochi attimi quel momento di svago si è trasformato in tragedia.

L’agente Giuseppe Saudella era originario della Campania, arrivava dalla provincia di Benevento, da San Salvatore Telesino, ma dopo l’arruolamento in polizia, da circa due anni era in servizio alla questura di Piacenza dove era stato impiegato prima nelle pattuglie in strada, alla squadra volanti, e poi al corpo di guardia dove si trovava attualmente.

Il dramma si è consumato durante il weekend scorso mentre era in vacanza sull’Isola di Tenerife, alle Canarie, in Spagna. Secondo quanto ricostruito finora, il ventunenne stava facendo una gita in barca con alcuni amici con i quali era giunto all'Italia quando si sarebbe tuffato in mare senza più riemergere.

Stando al racconto di chi era con lui, pare volesse disincagliare un’ancora che bloccava la piccola imbarcazione, affittata per l’occasione, ma dopo il tuffo non ha più fatto ritorno in superficie. Inutili i soccorsi prima da parte degli amici, che hanno lanciato l’allarme, e poi delle autorità locali, intervenute sul posto successivamente. Il corpo senza vita di Giuseppe Saudella è stato trovato dalle autorità spagnole sul fondo del mare dopo alcune ore di ricerca da parte dei sub.

La notizia della morte improvvisa e tragica dell’agente Giuseppe Saudella ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi della Questura di Piacenza dove la tragedia è stata appresa ieri. Risolte le questioni burocratiche, la salma farà rientro in Italia per le esequie nel Beneventano dove risiedono i famigliari.