Si svegliano e trovano la figlia di 2 anni morta nel lettino: tragedia a Bordighera, indagini in corso

La morte della bimba è avvenuta per arresto cardiocircolatorio la cui natura però resta ancora tutta da chiarire. Sul posto, oltre al 118, anche i carabinieri e il pm di turno per avviare le dovute verifiche.
A cura di Antonio Palma
Tragedia improvvisa a Bordighera dove una bambina di appena 2 anni è stata rinvenuta morta nel suo lettino di casa nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio. Il dramma scoperto quando i genitori sono andati a svegliarla trovandola esanime nella stanzetta. Immediata la chiamata di emergenza al 118 e la richiesta di assistenza medica ma purtroppo ogni sforzo per salvare la bimba si è rivelato vano.

All’arrivo sul posto, in località Morghe, i sanitari hanno provato a rianimare la piccola per portarla in ospedale ma purtroppo si sono dovuti arrendere poco dopo dichiarandone il decesso. La morte è avvenuta per arresto cardiocircolatorio la cui natura però resta ancora tutta da chiarire. Vista la dinamica del rinvenimento, sono stati i soccorsi medici ad allertare le forze dell’ordine come prassi  in questi casi.

Al momento non si sospetta nessun atto violento ma nell’abitazione di famiglia in provincia di Imperia sono comunque intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato immediatamente le indagini per accertare i fatti. Sul posto anche il medico legale per un primo esame esterno del corpicino della bimba da cui non sarebbero emerse lesioni o violenze. Del fatto è stato informato anche il pm di turno della locale Procura della Repubblica che è intervenuto sul posto e ha sequestrato la salma. Spetta infatti alla magistratura, dopo aver valutato i fatti, a decidere se disporre gli accertamenti medico-legali necessari come l’autopsia per chiarire nel dettaglio le esatte cause di morte della minore.

