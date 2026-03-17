Si suicida in carcere a Torino Bernardo Pace: il pentito collaborava con i magistrati nel processo Hydra

Il pentito Bernardo Pace, condannato lo scorso gennaio, si è suicidato in carcere a Torino: stava collaborando con i magistrati nel processo Hydra. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso.

Immagine di repertorio.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sul suicidio di Bernardo Pace, il detenuto di 62 anni trovato morto ieri, lunedì 16 marzo, nel carcere Lorusso e Cutugno. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpo per chiarire le circostanze del decesso.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo si sarebbe impiccato nella cella in cui era recluso da solo, al piano terra del padiglione dell'istituto.

Pace stava scontando una condanna a 14 anni e 4 mesi nel processo Hydra a Milano sull'alleanza tra camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra. Il corpo è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.30. Inizialmente detenuto nel carcere di Opera, il 62enne era stato trasferito nel capoluogo piemontese dove si trovava in una cella di isolamento.

Da poco aveva deciso di collaborare con i pubblici ministeri della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Milano. Originario della provincia di Trapani, Pace era stato condannato con rito abbreviato lo scorso gennaio al termine del procedimento nato dall'inchiesta.

La sua morte arriva a due giorni dalla prima udienza del processo con rito ordinario sull'esistenza in Lombardia di un presunto "patto" tra le tre principali organizzazioni criminali del Paese.

A quanto si è appreso, infatti, Pace – che insieme a Domenico e Michele Pace, avrebbe fatto parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro – era uno dei nuovi pentiti, oltre ai tre che hanno già parlato nelle indagini e nel processo abbreviato.

Nuovi collaboratori che hanno riempito verbali davanti alla Dda di Milano e ai Carabinieri del Nucleo investigativo nelle ultime settimane.

Per la prima udienza del 19 marzo del processo a carico di 45 imputati (62 quelli condannati in abbreviato) il procuratore Marcello Viola e i pubblici ministeri Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane dovrebbero depositare proprio i verbali, anche quelli di Pace.