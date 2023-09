Si stacca la luce di un’attrazione nel parco divertimenti: feriti mamma e figlio di 7 anni Una madre e il suo bambino di 7 anni sono stati portati al pronto soccorso dopo essere stati colpiti da una luce a led staccatasi nel tunnel di un’attrazione del parco di divertimenti Fiabilandia, in provincia di Rimini. I due, residenti ad Ancona, non sarebbero in gravi condizioni.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Sono rimasti feriti durante un giro su un'attrazione e portati in pronto soccorso una mamma di 41 anni e il figlio di 7 che domenica 17 settembre erano nel parco di divertimenti Fiabilandia di Miramare, in provincia di Rimini.

I due, anconetani, sarebbero stati colpiti da una luce a led staccatasi dal rivestimenti di un tunnel dentro cui passano i binari di una delle attrazioni del parco, la ‘Miniera d'oro del West', nel primo pomeriggio di domenica, giostra che riproduce una miniera del vecchio West.

Questa sarebbe composta da un tracciato con carrelli che viaggiano lungo binari. Il bambino e la mamma, stando a una prima ricostruzione, si sarebbero trovati su un carrello all’interno del tunnel, quando la luce si è staccata dal supporto metallico a cui era attaccata, forse a causa delle vibrazioni, e gli è caduta addosso.

Subito dopo l'incidente sono madre e figlio sono stati visitati dal personale sanitario del posto e poi portati in ospedale. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe stata colpita in fronte dall'oggetto, ma i due non sarebbero rimasti feriti gravemente.

Sul posto sono subito intervenuti anche i vigili del fuoco, gli ispettori dell’Ausl Romagna e gli agenti della polizia. Dai rilievi effettuati nel parco di divertimenti non sarebbero emersi elementi di pericolosità, malfunzionamenti o difetti della giostra. Per questo non è stata sequestrata e potrà tornare subito in funzione.

Un paio di mesi fa sempre nel parco di Fiabilandia era avvenuto un altro incidente. Un bambino riminese di 3 anni aveva riportato una frattura scomposta del femore sinistro e una prognosi di 45 giorni. I genitori hanno sporto querela contro il parco. Secondo quanto riportato dalla madre del bimbo, i fatti si sarebbero svolti all’interno del teatro del parco divertimenti. Il bimbo avrebbe iniziato a saltellare sul palco quando sarebbe caduto un grosso specchio di scena. Il bambino non avrebbe potuto evitare l’impatto, rimanendo schiacciato sotto l’oggetto.