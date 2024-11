video suggerito

Si sporge per guardare gli amici che giocano e cade dal terzo piano: gravissimo bimbo di 10 anni a Perugia Un bambino di 10 anni è precipitato dal terzo piano della palazzina di Castel del Piano (Perugia) nella quale vive con la famiglia. Il piccolo si sarebbe sporto dal balcone per guardare gli amici che giocavano a calcio. Ricoverato in gravissime condizioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Un bimbo di 10 anni è caduto dal terzo piano della palazzina di Castel del Piano nella quale vive insieme alla famiglia. Secondo quanto reso noto, il piccolo è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono gravissime. Sul posto è stato immediato l'intervento di ambulanza e polizia.

Stando a quanto ricostruito, il piccolo si sarebbe sporto dal terrazzo di casa per guardare gli altri bambini che stavano giocando a calcio nel vicino campo sportivo. Mentre si affacciava avrebbe perso l'equilibrio, cadendo sul lastricato dell'appartamento al piano terra.

I residenti hanno subito allertato i soccorsi che hanno provveduto all'immediato trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il bambino è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza.

Il bimbo è stato ricoverato in ospedale in codice rosso subito dopo la prima chiamata ai soccorsi che sono arrivati subito sul posto per fornire le cure necessarie al minore. Le sue condizioni di salute, sempre secondo le prime informazioni, sono molto gravi. Il bambino sarebbe stato sottoposto a un'operazione chirurgica subito dopo l'ingresso d'urgenza in ospedale.

Il piccolo sarebbe precipitato nel vuoto a causa di un incidente. Il tutto sarebbe accaduto mentre il minore cercava di salutare gli amichetti impegnati in una partita di pallone nel campetto poco lontano dall'abitazione del bambino. Il piccolo ha perso l'equilibrio dopo essersi sporto ed è precipitato sul lastricato dell'appartamento al piano terra.

I medici mantengono per il momento il massimo riserbo sul bollettino medico del piccolo, tuttora ricoverato dopo l'intervento chirurgico.