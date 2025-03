video suggerito

Mette al volante della sua auto un bambino di 10 anni che lo investe: 42enne resta schiacciato contro un muro Un uomo è in gravissime condizioni all’ospedale di Sassari dopo che è rimasto schiacciato tra la portiera della sua auto e un muro: alla guida aveva messo un bambino di 10 anni, forse per gioco. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è in coma farmacologico a Sassari dopo che è rimasto schiacciato tra la portiera della sua auto e un muro: alla guida aveva messo un bambino di 10 anni, forse per gioco. Ora un 42enne è in gravissime condizioni.

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo doveva riaccompagnare a casa il figlio di un amico al termine di una festa di compleanno e per gioco lo avrebbe messo alla guida dell'auto. Tutto è avvenuto a Ossi, a pochi chilometri da Sassari. Mentre l'uomo entrava in macchina, al bambino è sfuggita la frizione: così facendo l'auto è schizzata in avanti schiacciando l'uomo tra la portiera e il muro. In pochi minuti l'uomo ha perso conoscenza e il suo cuore ha smesso di battere per alcuni minuti: tutto a causa del torace schiacciato.

Sul posto sono arrivati in poco tempo i medici del 118 che hanno cercato di rianimarlo sul posto: poi il trasporto con la massima urgenza al Pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, tenuto in coma farmacologico dai medici. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ossi che insieme alla Procura di Sassari indagano sull'accaduto.