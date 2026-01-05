Si sente male mentre è a casa di amici, 25enne si accascia e muore ad Ancona: disposta l’autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo di un operaio di 25 anni morto ad Ancona mentre era ad una festa a casa di amici: si è sentito male e si è accasciato sul divano, i soccorritori hanno provato a rianimarlo per 40 minuti.

Si trovava a casa di alcuni amici per una festa quando si è sentito male, si è accasciato sul divano e ha perso conoscenza. È stato dichiarato morto poco dopo un ragazzo di 25 anni, operaio navale: è successo ieri intorno alle 19 ad Ancona. Oggi è arrivata la notizia che la Procura, con il pm Rosario Lioniello, ha chiesto di eseguire l'autopsia sul corpo del giovane, di origine bengalese, per chiarire le cause di un decesso che al momento appare senza spiegazione.

Il 25enne si è sentito male attorno alle 19, all'interno di un'abitazione, in via Lauro Rossi, nel quartiere del Piano, dove si trovava con degli amici per passare una serata di festa insieme. Il giovane ha iniziato a respirare male e si è seduto su una poltrona pensando si trattasse di un malore passeggero, ma dove è deceduto. Così gli amici che erano con lui, tutti originari del sud est asiatico, hanno allertato i soccorsi. In pochissimi minuti sono arrivati sul posto gli operatori sanitari ma anche una volante della Polizia.

Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo, che sono durati per oltre 40 minuti: per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto, come abbiamo visto, erano intervenuti anche la Croce Gialla e una pattuglia della polizia. L'operaio non avrebbe avuto nessuna patologia pregressa.

Al momento l'ipotesi privilegiata è quella di morte naturale, forse causata da un infarto. In casa non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti. La salma è stata però messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e portata all'obitorio dell'ospedale di Torrette per l'esame autoptico che fare chiarezza su quanto successo a un ragazzo così giovane.