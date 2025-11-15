Si schiantano in auto contro un muro, feriti tre ragazzi di 25, 20 e 16 anni: uno è stato estratto dalle lamiere

Sono rimasti feriti tre ragazzi di 25,20 e 16 anni dopo un incidente stradale a Castelcucco. I tre si sono schiantati in macchina contro un muro per cause ancora da accertare. I tre sono stati condotti in ospedale e nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente di Castelcucco

Sono ancora da chiarire i contorni del tragico incidente verificatosi questa notte, sabato 15 novembre, in via Vallograna a Castelcucco. Un'auto con a bordo tre ragazzi si è schiantata violentemente contro un muro: gli occupanti della vettura sono rimasti feriti e uno è rimasto incastrato tra le lamiere. Nessuno dei tre ragazzi è in prognosi riservata mentre i più gravi sono un 20enne e un 25enne.

I tre giovani a bordo dell'auto hanno 20, 25 e 16 anni. Per cause da accertare, si sono schiantati contro un muro sotto gli occhi di un altro automobilista di passaggio che ha chiamato i soccorsi. Il 25enne alla guida e il 20enne seduto sul lato del passeggero hanno avuto 66 giorni di prognosi a testa, mentre il terzo passeggero, un adolescente di 16 anni, se la caverà con 15 giorni.

Il 25enne e il 20enne sono stati trasportato all'ospedale di Montebelluna per politraumi, ma non sono in pericolo di vita. Il terzo occupante della vettura è invece stato trasportato all'ospedale di Treviso in codice rosso.

A lanciare l'allarme, come già sottolineato, è stato un automobilista di passaggio che intorno all'1 e 20 di notte ha visto la vettura dei tre ragazzi schiantarsi contro il muro. Il guidatore ha chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta l'ambulanza con il medico da Crespano. Una seconda ambulanza è arrivata da Castelfranco Veneto, insieme a un altro mezzo del 118.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Asolo che si sono occupati di estrarre uno dei tre ragazzi dalle lamiere dell'auto. I tre sono stati trasportati in ospedale con l'ambulanza perché l'elicottero dei soccorsi non è riuscito a prendere il volo a causa delle condizioni meteo avverse che non hanno permesso al velivolo di sollevarsi da terra in sicurezza e raggiungere il luogo dell'incidente.