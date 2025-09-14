Si schiantano con un’Audi rubata, gli amici del 18enne morto: “Ci mancherai, è una grande perdita”

Si chiamava Valjero Maksuti il giovane di 18 anni morto in seguito a un inseguimento col la polizia avvenuto a Bologna. Il ragazzo si trovava insieme a un amico 19enne, rimasto illeso e ora in carcere con l’accusa di omicidio stradale, a bordo di un’Audi verde militare. Gli amici del 18enne hanno espresso il loro cordoglio sui social.

Sono distrutti gli amici di Valjero Maksuti, il 18enne morto sul colpo dopo lo schianto dell'Audi color verde militare che venerdì notte è finita contro un palo dopo un inseguimento con la polizia. Il 19enne che era alla guida del veicolo è invece rimasto lievemente ferito.

Maksuti, che al momento dell'inseguimento era sul sedile del passeggero, è stato scaraventato fuori dall'abitacolo, atterrando sull'asfalto. Il 18enne, originario dell'Albania, era arrivato con l'amico in Italia qualche anno fa e i due, poiché minorenni, erano stati affidati a due comunità diverse.

Il 18enne si era trasferito poco tempo fa in un appartamento privato dopo aver compiuto la maggiore età. Quello che ha portato i due giovani a salire a bordo dell'Audi poi finita contro un palo non è chiaro: la dinamica è infatti in fase di ricostruzione. Il 19enne che era alla guida del veicolo è stato medicato e arrestato per omicidio stradale.

La notizia della morte del 18enne è arrivata in poche ore fino in Albania: la polizia è risalita ai parenti della vittima e li ha informati dell'accaduto, mentre i giornali albanesi hanno ripreso la cronaca. Amici e conoscenti del giovane poco più che adolescente hanno espresso il loro cordoglio tramite i social network, ricordandolo come un ragazzo solare e pieno di speranze. "Riposa in pace Lali" scrive qualcuno, facendo riferimento al suo soprannome. "Non ti dimenticheremo mai. Una grande perdita per tutta la comunità albanese" ha scritto un altro amico online.

Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore dopo l'incidente, il 19enne che era alla guida del veicolo aveva da poco trovato lavoro in un ospedale. Il giovane non era noto alle forze dell'ordine.

Cosa sia accaduto ai due ragazzi a bordo dell'Audi è in fase di ricostruzione: la dinamica della folle fuga in auto, infatti, è ancora tutta da chiarire.