Si schianta in moto e muore il giorno del suo 18esimo compleanno: San Severo piange Angelo Carideo San Severo piange Angelo Carideo, promessa della musica neomelodica di soli 18 anni. Il giovane è morto nel giorno del suo compleanno dopo un incidente in moto.

A cura di Gabriella Mazzeo

San Severo piange Angelo Carideo, 18 anni, morto in un incidente nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo era in moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'auto e un'altra moto. Il giovane ha lottato tra la vita e la morte fino a questa mattina ma poi è morto al Policlinico di Foggia.

Angelo Deo, così era conosciuto nel mondo della musica emergente, sognava di diventare un cantante neomelodico. A Foggia era molto conosciuto e tanto è il dolore per la sua morte. “Il destino ti ha spezzato le ali troppo presto -scrivono sui social gli amici -. Ti ricorderemo per sempre come il ragazzo gentile e solare che abbiamo conosciuto”. “Eri un’esplosione di allegria – ricorda un altro utente in un post – e con la tua voce ci hai conquistati”.

Angelo viene ricordato come un ragazzo gentile, solare e molto educato. Per ricordare il cantante 18enne, è stata annullata la Festa di San Matteo. Chi lo ha ascoltato al Borgo Talent di quest'anno parla di un ragazzo promettente e dall'animo buono. L'organizzatore, Luigi Mossutto, ha ricordato il 18enne come una delle grandi promesse della nuova musica. Anche Salvatore Principe, autore e compositore, ha definito il ragazzo un "animo sensibile" e un artista dalla grande voce.

L'intera comunità è sconvolta dall'accaduto e dalla giovane età della vittima. Sui social, qualcuno scrive: "Fai ascoltare la tua voce anche a Dio". Angelo è deceduto in ospedale poche ore dopo la mezzanotte, quando avrebbe dovuto festeggiare i suoi 18 anni con una grande festa che è stata annullata. Gli amici e i cittadini che non lo conoscevano di persona hanno lasciato migliaia di messaggi di cordoglio sui profili social del giovane artista. Mentre San Severo piange uno dei suoi figli, le forze dell'ordine indagano per appurare la dinamica dell'accaduto.