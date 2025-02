video suggerito

Si schianta in moto e finisce contro una palma: Antonio morto a Ceglie Messapica, aveva 21 anni Il grave incidente stradale si è verificato proprio nel centro abitato di Ceglie Messapica (Brindis), su via Galileo Galilei. Il 21enne Antonio Farina sarebbe deceduto sul colpo.

A cura di Biagio Chiariello

Antonio Farina – l'incidente a Ceglie Messapica

Antonio Farina, 21enne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, stava percorrendo la zona 167 a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

L'incidente si è verificato intorno alle 20 di giovedì 6 febbraio nel cuore del centro abitato del comune pugliese, lungo via Galileo Galilei, una strada molto trafficata e circondata da aree residenziali. La moto, dopo essere uscita dalla carreggiata, ha terminato la sua corsa contro il tronco di una palma situata in un’area verde a bordo strada. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al giovane centauro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile: il 21enne è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Non si esclude che la velocità possa aver giocato un ruolo determinante, così come l’eventuale presenza di ostacoli sulla strada o una distrazione fatale.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Ceglie Messapica, lasciando amici e familiari nello sgomento e nel dolore. In tanti si sono stretti attorno ai cari del giovane, esprimendo vicinanza e cordoglio per una tragedia che ha spezzato una vita così giovane.