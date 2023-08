Si schianta in bici contro albero durante una passeggiata con gli amici, muore 16enne a Macerata La vittima è un 16enne pakistano, Saifullah Ejaz, deceduto subito dopo il trasporto all’ospedale di Macerata. L’incidente si è verificato lungo una strada in discesa a Corridonia.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia a Corridonia, in provincia di Macerata, dove ieri pomeriggio un ragazzino uscito per un giro in bici con gli amici è morto dopo essersi schiantato contro un albero. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,15 nella zona industriale della cittadina marchigiana. La vittima è un 16enne pakistano, Saifullah Ejaz, deceduto subito dopo il trasporto all’ospedale di Macerata.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale. L'adolescente era uscito insieme a quattro amici per fare un giro in bicicletta: dopo qualche minuto la comitiva ha imboccato un tratto di strada in discesa e Saifullah, essendosi leggermente attardato, avrebbe accelerato perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada, contro un albero. A chiedere l'intervento di un'ambulanza è stata una donna sopraggiunta in auto poco dopo.

I soccorritori, accompagnati dai Vigili del Fuoco e dai carabinieri, hanno subito compreso che le condizioni del sedicenne erano disperate, quindi hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza decollata dall'ospedale di Ancona. Il ragazzo è stato tempestivamente trasportato nel nosocomio di Macerata, ma tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Troppo gravi, infatti, le lesioni riportate da Saifullah nella caduta.

"Oggi è un giorno buio, triste e doloroso. Quando si spezza una giovane vita, nel pieno della speranza di un futuro ricco di promesse, la ragione fa fatica a darsi pace. In un momento così tragico esprimo dal profondo del cuore, a nome mio, dell'amministrazione, di tutta la comunità, dal primo all'ultimo dei cittadini, il cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, a tutti gli amici e ai compagni di scuola dell'IPSIA", ha scritto su Facebook la sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli.