Si schianta contro un tir e muore sul colpo: il marito scopre la tragedia da un alert sul cellulare

Antonella Leo, 49 anni, è morta in un incidente vicino Pordenone. È stata l'applicazione "Crash Detection", con un alert del telefono, ad "avvisare" il marito.

A cura di Dario Famà

Una donna di 49 anni di Casarsa, Antonella Leo il suo nome, è morta ieri in un incidente stradale avvenuto nella provincia di Pordenone. Fatale lo scontro tra la sua Hyundai i20 e un autoarticolato proveniente dal senso opposto: l'incidente è avvenuto nelle vicinanze dell'ex Ideal Standard di Zoppola.

La tragedia poco dopo le 18:30, quando la donna, forse a causa di un malore improvviso, ha invaso la corsia opposta. A nulla è servito il tentativo da parte del conducente del tir di frenare la sua corsa. Nell'impatto, il paraurti anteriore dell'automobile è stato completamente sfondato.

Nonostante l'intervento del personale sanitario, non c'è stato niente da fare: la donna si trovava già in arresto cardiaco e i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili. Profondamente scosso l'uomo alla guida del mezzo pesante, che stava trasportando con sé oltre 300 quintali di metallo ed è rimasto fortunatamente illeso. L'autotrasportatore, originario di Aviano in provincia di Pordenone, è stato portato in ospedale, dove ha effettuato un alcol test e un controllo antidroga, misure utili a verificare le sue condizioni durante la guida.

Sul posto si sono presentati anche i Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri di Fiume Veneto e Avezzano, che hanno effettuato i rilievi necessari e hanno messo in sicurezza l'area coinvolta, comportando alcuni rallentamenti sul tratto stradale interessato. Sarà compito dei militari definire le dinamiche dell'accaduto e chiarire le cause che hanno portato all'incidente.

Il marito della vittima ha appreso la notizia con un alert dell'applicazione Crash Detection, che l'ha avvisato di quanto appena accaduto. Questa segnalazione è stata possibile dal momento che l'app fa emettere un allarme acustico a uno o più dispositivi collegati in caso di incidente.

Quando si tratta di un impatto molto violento, l'applicazione fa partire la chiamata a un numero di telefono inserito in situazioni d'emergenza dalla persona rimasta coinvolta. Nel caso in cui il contatto non risponda, Crash Detection attiva automaticamente la telefonata al 118 in 30 secondi. Inoltre, il dispositivo condivide direttamente la posizione dove si è verificato l'incidente.