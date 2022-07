Si schianta con l’auto sotto un camion fermo che trasporta maiali: muore a 33 anni È accaduto ieri mattina sulla A20 Palermo Messina, all’altezza di Castelbuono. La vittima è lsjan Demko, ingegnere originario di Tirana, in Albania.

È morto finendo con l'auto sotto un camion fermo nel traffico. La tragedia è avvenuta ieri mattina sull'autostrada A20, nel tratto compreso fra Castelbuono e Cefalù, in direzione di Palermo. La vittima è lsjan Demko, 33enne ingegnere originario di Tirana, in Albania, che lavorava per conto della compagnia Albatex Sh.P.K., con il ruolo di production manager. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante si era fermato per via di un incolonnamento innescato da un incendio sviluppatosi sulla carreggiata opposta dell'autostrada.

Il fumo ha fatto rallentare il traffico in direzione opposta. Demko viaggiava a bordo di una Fiat Punto e probabilmente per la scarsa visibilità non si accorto in tempo del camion fermo. La sua auto è finita quasi completamente sotto al mezzo pesante. La parte anteriore della vettura è andata distrutta e anche il tetto è stato squarciato per via dell’urto.

Sull'incidente indaga la polizia stradale. Nel caos creatosi, sono arrivati i sanitari del 118, ma per l’uomo era troppo tardi.

Illeso il conducente del mezzo che trasportava maiali. Inizialmente aveva anche provato a domare le fiamme: ma compreso che non c’era nulla da fare, è riuscito a mettersi in salvo.

Il tratto autostradale A20 Cefalù Castelbuono è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia e lo è rimasto all’incirca per tre ore. lsjan Demko era residente in Sicilia, a Belvedere, frazione di Siracusa. Era sposato con un figlio.

Un altro incidente stradale è avvenuto sempre ieri 18 luglio lungo l’autostrada Siracusa-Catania, nel tratto in prossimità tra gli svincoli di Siracusa Nord e Siracusa Sud: un camion si è ribaltato e, anche in questo caso, ha poi preso fuoco. A quanto pare, il conducente del Tir è stato trasportato in ospedale ma non si conoscono ancora le sue condizioni.