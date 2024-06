video suggerito

Si ribalta con il trattore e il cane corre ad avvertire la moglie per salvarlo: morto agricoltore 54enne Un agricoltore 54enne è morto a Pavarolo, nel torinese, dopo che il trattore sul quale si trovava si è ribaltato. I suoi due cani hanno cercato di salvarlo allertando i familiari, ma per l'uomo non vi è purtroppo stato nulla da fare.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è ribaltato mentre era alla guida di un trattore a Pavarolo, nel torinese, e i suoi due cani pastore hanno cercato di soccorrerlo, purtroppo invano. Protagonista della vicenda è un agricoltore di 54 anni e i suoi due cani. L'uomo si stava occupando di alcuni terreni a Pavarolo ed era alla guida del suo trattore quando, per cause che sono ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato.

I suoi due animali non si sono arresi e fino all'ultimo istante hanno cercato di salvarlo: uno dei cani è rimasto a vegliare il il padrone, ferito ma ancora vivo, rimasto intrappolato sotto la scocca del trattore, mentre l'altro si è lanciato in una folle corsa verso casa per allertare i familiari. Purtroppo, però, il padrone dei due animali è deceduto per le gravissime ferite riportate dopo l'incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanze e con l'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco con l'ausilio dell'elicottero Drago e delle squadre Usar specializzate nel recupero di persone in condizioni difficili. Nonostante l'impegno profuso dai soccorritori e l'allarme lanciato prima dai due cani e poi dai familiari dell'agricoltore, per lui non vi è purtroppo stato nulla da fare.

Dopo averlo estratto dalle lamiere del trattore, il medico del 118 ha provato a rianimarlo, ma senza successo. Alla fine il dottore non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 54enne.

Le cause alla base dell'incidente sono ancora da accertare: non è infatti chiaro cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore. Le autorità propendono per una tragica fatalità, ma ulteriori informazioni sul sinistro saranno rese note n elle prossime ore, quando saranno ultimati tutti gli accertamenti del caso sul veicolo. La dinamica, ancora non chiara, è quindi in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.