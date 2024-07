Si lancia in corsa sull’autobus e si aggrappa al retro del mezzo: il video della follia a Vicenza La scena, immortalata in alcuni video dagli automobilisti di passaggio che erano proprio dietro il mezzo pubblico, è avvenuta tra le strade di Vicenza. Il ragazzo aggrappato al bus, approfittato del rallentamento del mezzo, poi è sceso al volo così come era salito, dileguandosi a piedi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un ragazzo che alla vista di un autobus di passaggio in strada corre verso il mezzo per prenderlo e salirci sopra al volo ma, invece di usare le porte come tutti, si aggrappa al retro del bus restando in bilico appeso in posizione precaria. È la folle impresa di un giovane tra le strade di Vicenza immortalata anche in un breve video che in poco tempo è divento virale sui social, fortunatamente con una condanna quasi unanime degli utenti.

Il gesto è andato in scena nella mattinata di lunedì scorso in Contrà Vittorio Veneto a Vicenza mentre in strada si accingeva a passare l’autobus della linea 2 della società Svt (Società Vicentina Trasporti). La scena, avvenuta intorno alle 8 del mattino, immortalata in alcuni video dagli automobilisti di passaggio che erano proprio dietro il mezzo pubblico e si sono trovati davanti all’incredibile vista del ragazzo con tanto di zaino in spalla, aggrappato penzoloni al bus che procedeva.

Sono stati proprio gli automobilisti a segnalare all’autista del mezzo del pericolo mettendo fine all’impresa del giovane. Il conducete infatti ha capito che qualcosa non andava dai clacson e dai lampeggiamenti degli automobilisti e ha accostato. Il ragazzo aggrappato a questo punto ha approfittato del rallentamento del mezzo ed è subito sceso al volo, così come era salito, dileguandosi a piedi.

Non è chiaro se il gesto sia riferibile al bus surfing, la pericolosa sfida social che purtroppo spesso vede protagonisti dei ragazzi o semplicemente al tentativo del giovane di prendere l’autobus senza pagare il biglietto, una scelta egualmente pericolosissima per sé e gli altri.

“L’azienda non può che stigmatizzare ogni comportamento che possa mettere a repentaglio la sicurezza di chi ne è autore o degli altri cittadini” ha dichiarato la società di trasporto, aggiungendo: “Nel caso specifico il comportamento documentato va ben oltre la semplice infrazione. Svt ricorda inoltre che su tutti gli autobus è installato un sistema di videosorveglianza interna ed esterna”.