video suggerito

Si ferma per soccorrere automobilista dopo incidente: 25enne travolto e ucciso a Modena Un gesto di altruismo purtroppo si è rivelato fatale per un giovane di 25 anni di Formigine, nel Modenese. Il ragazzo è stato travolto e ucciso da una vettura in transito dopo essersi fermato a soccorrere un altro automobilista che aveva avuto un incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

180 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un giovane di 25 anni è stato travolto e ucciso da una vettura in transito dopo essersi fermato ed essere sceso dalla sua auto per soccorre un altro automobilista che aveva avuto un incidente stradale. La tragedia si è consumata la notte scorsa sulla tangenziale Modena-Sassuolo, all’altezza dello svincolo di Baggiovara, a Modena. L'incidente mortale intorno alle 2 tra sabato 1 e domenica 2 giugno lungo la carreggiata in direzione Sassuolo.

La vittima è un giovane di Formigine, sempre nel Modenese, che viaggiava da solo. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo, in transito con la sua vettura, si era accorto di un pericoloso incidente stradale che erra avvenuto poco prima del suo passaggio lungo la stessa strada e si era fermato per prestare soccorso. Un altro automobilista infatti aveva centrato un animale selvatico, pare un istrice, e per evitarlo aveva sbandato, finendo contro il guardrail che separa le due carreggiate.

Di fronte alla scena, il 25enne si è subito fermato, accostando la sua vettura a lato della carreggiata e prestando soccorso. Un gesto di altruismo che purtroppo si è rivelato fatale. Poco dopo infatti è avvenuto l'incidente mortale che gli è costato la vita. Il 25enne pare stesse aiutando a liberare la strada dai detriti quando un’altra auto e sopraggiunta in quel momento e lo ha travolto in pieno.

Al volante della terza vettura una donna di 34 anni che non si è accorta in tempo della sua presenza sulla carreggiata. L'automobilista, illesa, si è poi fermata allertando i soccorsi medici ma purtroppo all’arrivo dell'ambulanza e dell'automedica del 118, per il 25enne non c’era già più nulla da fare. Il giovane è stato dichiarato morto sul posto. Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia stradale di Mirandola che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente stradale.