video suggerito

Si ferma per cambiare ruota bucata, Antonio travolto e ucciso sulla statale Aurelia L’uomo viaggiava con alcuni familiari sulla carreggiata in direzione Roma quando, poco dopo l’uscita di Donoratico, in provincia di Livorno, si è fermato per una ruota bucata. Poco dopo l’investimento mortale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Investito in pieno da un'auto di passaggio mentre cercava di cambiare la ruota della sua vettura che si era bucata. Così è morto nelle scorse ore un automobilista sessantenne che viaggiava nel tratto toscano della strada statale Aurelia. Il tragico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 11 maggio, poco dopo l'uscita di Donoratico, in provincia di Livorno. La vittima del terribile schianto è Antonio Orlando, un sessantenne salentino originario della provincia di Lecce.

L'uomo viaggiava con alcuni familiari sulla carreggiata in direzione Roma quando si è accorto che aveva uno pneumatico forato. L'uomo ha accostato il mezzo ed è sceso per accertare quanto accaduto ma, proprio mentre si apprestava a cambiare la ruota, si è consumata la tragedia. Una vettura che sopraggiungeva lungo lo stesso senso di marcia non si è accorta di lui e lo ha travolto. Immediata è stata la richiesta di soccorsi da parte sia dei parenti del sessantenne, che hanno assistito alla terribile scena, sia dell'altro automobilista che si è subito fermato cercando di fornire i primi soccorsi.

L’impatto però è stato così devastante che non ha lasciato scampo all'automobilista investito. Sul posto sono accorsi in poco tempo diversi sanitari del 118 con un'automedica di Cecina, la Pubblica assistenza di Rosignano e la Croce rossa di Donoratico. I medici hanno provato a salvare la vita all’uomo ma purtroppo le ferite si sono rivelate troppo gravi e il personale medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso tra lo strazio dei parenti che viaggiavano con lui.

Sul luogo del sinistro mortale sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale che hanno poi provveduto ai rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica e le circostanze dell'investimento e accertare eventuali responsabilità.