Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: sul posto i Carabinieri, isolata l’area

Un uomo si è barricato nella sua abitazione nel centro di Aielli (L’Aquila) e minaccia di farsi saltare in aria con un ordigno. Sul posto i Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Isolata la zona, il sindaco Enzo Di Natale segue l’evoluzione della vicenda.
A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
Momenti di grande tensione nel centro di Aielli (L'Aquila), dove un uomo si è barricato all'interno della propria abitazione, minacciando un'esplosione, sostenendo di avere un ordigno a disposizione.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

L'area interessata è stata isolata e la zona resta interdetta al traffico, mentre le forze dell'ordine presidiano l'accesso per garantire la sicurezza dei residenti.

Le autorità stanno verificando se vi sia effettivamente del materiale esplosivo e, parallelamente, sono in corso contatti per convincere l'uomo, di nazionalità marocchina,  a desistere e a uscire senza conseguenze.

Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, sta seguendo l'evoluzione della vicenda in tempo reale e mantiene un coordinamento costante con il maresciallo dei carabinieri della vicina stazione di Cerchio.

La situazione è monitorata minuto per minuto. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e definire le modalità di intervento.

Al momento non risultano conferme sull’effettiva presenza di un ordigno. Le autorità stanno lavorando per riportare la situazione sotto controllo e garantire la sicurezza dei cittadini.

In aggiornamento.

