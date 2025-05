Si apposta fuori da una scuola e bacia una ragazzina di 11 anni contro la sua volontà: arrestato 30enne

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Ha baciato una ragazzina davanti a una scuola media di Intra, importunando anche le altre compagne che in quel momento stavano uscendo dall'istituto con la vittima. Un uomo di 30 anni residente a Verbania è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una minore di 11 anni.

Il tutto è accaduto davanti alla scuola media Quasimodo di Intra. L'uomo ha raggiunto un gruppo di minori importunando una ragazzina con la pretesa di una foto insieme. A un'altra bambina ha chiesto il numero di telefono e un bacio. Nonostante il rifiuto, l'ha baciata contro la sua volontà. Il 30enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.

A chiedere aiuto alle forze dell'ordine sono stati alcuni compagni della vittima, che hanno segnalato la situazione di pericolo davanti all'istituto scolastico. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, il 30enne si trovava nei pressi di un bar in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'uso di alcol o droghe. L'uomo è stato sanzionato e segnalato per molestie e ubriachezza. I minori coinvolti sono apparsi particolarmente turbati e spaventati dall'accaduto e sono stati ascoltati in questura, dove sono state raccolte le querele.

Particolarmente scosse dall'accaduto sono apparse le due ragazzine raggiunte dal 30enne. Entrambe erano molto provate dall'episodio. Particolarmente spaventata, la ragazzina che ha subito un bacio in pieno viso dallo sconosciuto. Secondo le prime informazioni, l‘uomo non era stato mai visto prima nei pressi di quella scuola.

I minori coinvolti sono stati portati a casa dai genitori e affidati alle loro cure. Fortunatamente tutti i ragazzini interessati dall'episodio sono in un buono stato di salute. Diverso il discorso relativo ai segni lasciati dall'accaduto sulla loro psiche: per la loro guarigione servirà sicuramente un po' più di tempo.