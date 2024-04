video suggerito

Si allontana da casa in auto e scompare: uomo trovato morto in fondo a una scarpata Trovato morto l'anziano di 81 anni di cui si erano perse le tracce giovedì 4 aprile in provincia di Campobasso. Il corpo è stato rinvenuto in fondo a una scarpata all'interno dell'auto con cui si era allontanato dal Comune dove risiedeva. Non vedendolo rientrare a casa e non riuscendo a rintracciarlo sul telefonino, la famiglia aveva dato l'allarme.

A cura di Eleonora Panseri

immagine di repertorio

Dopo una notte di ricerche da parte dei Carabinieri della compagnia di Larino e dei Vigili del Fuoco, è stato trovato morto l'anziano di 81 anni di cui si erano perse le tracce ieri, giovedì 4 aprile, in provincia di Campobasso, e per il quale erano stati utilizzati anche droni a visori notturni.

L'uomo, uscito di casa e allontanatosi al volante della sua Fiat Panda Rossa da San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, è stato trovato poco dopo le 7.30 di oggi, venerdì 5 aprile, proprio all'interno della vettura che si è ribaltata in una scarpata nei pressi di una strada di campagna che costeggia via Molise, alle porte del comune dove risiedeva.

L'81enne avrebbe trascorso la notte incastrato all’interno della macchina, dalla quale è stato estratto dai pompieri, che stavano svolgendo le ricerche con una propria squadra Tas (Topografia applicata al soccorso), con l’ausilio di una seconda squadra da Termoli e i droni per le ricerche notturne provenienti dall’Aquila.

L'incidente non avrebbe testimoni e si sarebbe verificato presumibilmente nella serata di ieri. Non si esclude un malore all'origine dell'incidente, la cui ricostruzione è attualmente al vaglio dei militari dell'Arma. I medici del 118 ne hanno constatato il decesso e la salma è stata restituita alla famiglia.

Le ricerche dell'81enne erano scattate nella tarda serata di giovedì, quando, non vedendolo rientrare a casa, i suoi familiari avevano avvisato le forze dell'ordine. A dare l’allarme sarebbe stato stato il genero, dopo vari tentativi di rintracciarlo sul telefonino.

I militari dell’Arma avevano subito geolocalizzato il dispositivo, ma in una località diversa da quella del ritrovamento dell’uomo, il ponte dello Sceriffo, dove si stavano concentrando le ricerche. L‘auto finita fuori strada pare sia stata notata da un passante che ha subito chiamato i soccorsi.