Si allontana da casa durante la notte e scompare: trovato morto il 40enne Manuel Torroni È stato ritrovato il corpo senza vita di Manuel Torroni, 40enne scomparso nelle prime ore di questa mattina a Città della Pieve. Si indaga sul decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

È stato ritrovato il corpo senza vita di Manuel Torroni, 40 anni, scomparso nelle prime ore della mattinata di oggi sabato 20 aprile. L’uomo, per il quale i familiari avevano lanciato un appello sui social, era uscito intorno alle 4 del mattino dalla sua abitazione di Città della Pieve indossando un paio di jeans blu, delle scarpe nere, un cappello e una camicia grigia.

Dal momento del suo allontanamento non si erano avute più sue notizie e i familiari avevano lanciato un appello sui social network per chiedere ai residenti di aiutarli a ritrovarlo.

"Stiamo cercando Manuel Torroni – recita l'annuncio social -. Ha 40 anni, si è allontanato nelle prime ore di oggi, sabato 20 aprile, e non ha più dato sue notizie".

Nel post i parenti del 40enne invitavano chiunque avesse informazioni a contattare le forze dell’ordine del posto. Dopo diverse ore, purtroppo, è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo senza vita.

Secondo quanto riportato da Umbria24, attualmente le forze dell’ordine non escludono alcuna pista e continuano a indagare sul caso. Secondo quanto reso noto, non sarebbe stata esclusa neppure l’ipotesi del gesto volontario che resta peró da appurare.

Tantissimi i commenti al post social scritto dai familiari per chiedere aiuto nelle ricerche. Moltissimi, appresa la notizia del ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo, hanno voluto lasciare le proprie condoglianze ai parenti. Nelle ore precedenti era stato ampio l’impegno di tutti i residenti della zona per aiutare la famiglia del 40enne a riportarlo a casa sano e salvo.

L’impegno profuso dalla cittadinanza peró non è purtroppo bastato. Ulteriori informazioni sul ritrovamento della salma saranno rese note con il prosieguo delle indagini che per il momento sono ancora tutte in via di sviluppo. Non è esclusa attualmente alcuna ipotesi.