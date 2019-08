Una giovane ragazza di 12 anni, Maria Vittoria Salvadori, residente a Villorba, nel trevigiano, è morta a causa di uno shock anafilattico nella serata di venerdì scorso. La ragazza si era sentita male mentre era in pizzeria con alcune amiche ed era immediatamente tornata a casa, dove i genitori le avevano prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo del personale medico. Maria Vittoria da tempo soffriva di una grave allergia alle proteine del latte ed aveva già avuto in passato delle crisi violente, problema di cui erano a conoscenza anche i titolari della pizzeria, che più di una volta l'avevano avuta come cliente. I genitori avevano seguito alcune lezioni di primo soccorso, proprio per intervenire nel caso di shock anafilattico, e la stessa Maria Vittoria era sempre molto accorta a ciò che ingeriva o con cui entrava in contatto.

Non è ancora chiarissimo cosa abbia potuto scatenare il nuovo attacco, ma, malgrado ogni tentativo, i medici non sono riusciti a stabilizzarla e la dodicenne è morta a causa di un arresto cardiaco. Non dovrebbe essere effettuata l'autopsia, considerando che la morte sembra essere sopraggiunta per cause naturali. I funerali sono in programma per la giornata di martedì.

Come riporta La Tribuna, la ragazza avrebbe compiuto 13 anni a settembre e prestava servizio come volontaria in una parrocchia, facendo l'animatrice per i bambini più piccoli. A settembre si sarebbe iscritta al'istituto Palladio di Treviso per studiare grafica.