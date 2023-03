Sgrida tre ragazzi che fanno pipì davanti al suo hotel, portiere pestato a sangue a Marghera Un giovane portiere è stato pestato a sangue da tre ragazzi dopo averli sgridati perché stavano urinando davanti al suo albergo a Marghera. Colpita anche la madre intervenuta per difenderlo.

A cura di Chiara Ammendola

Alessio Wang dopo l’aggressione e la madre in ospedale (foto fornite dalla famiglia)

È ricoverato in ospedale con un trauma cranico e diverse fratture Alessio Wang, il giovane portiere d'albergo che questa mattina all'alba è rimasto vittima di un pestaggio da parte di tre ragazzi. L'aggressione è avvenuta davanti all'hotel Autostrada di Marghera dove il giovane lavora e dove ha notato il gruppetto di ragazzi intenti a urinare: dopo averli sgridati, i tre lo hanno aggredito colpendolo con calci e pugni prima di darsi alla fuga.

In quel momento, in hotel c'erano il giovane e la madre, oltre ad alcuni clienti che lavorano a Porto Marghera. A raccontare l'accaduto è la sorella del giovane portiere intervenuta per prima insieme ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena. È stata lei ad allertare il 118 e le forze dell'ordine. I tre, ha raccontato Lisa Wang, hanno aggredito il fratello non appena lui li ha sgridati perché stavano urinando davanti al portone.

“Lo hanno riempito di calci – racconta la giovane ancora sotto choc – è stato terribile”. Alcuni passanti hanno tentato di aiutare il portiere, ma non ce l’hanno fatta. I tre, piuttosto grossi fisicamente e visibilmente alterati hanno colpito senza sosta il giovane e anche la madre intervenuta in sua difesa. La donna è rimasta ferita al braccio e alla gamba ed è stata trasportata in ospedale.

Alessio Wang é stato medicato sul posto dal personale medico e poi portato d'urgenza in ospedale dove si trova tuttora. Ha riportato un trauma cranico oltre a diverse fratture. I giovani sono fuggiti su un'auto bianca facendo perdere le loro tracce. Sull'aggressione sta indagando la polizia che sta raccogliendo le testimonianze e vagliando le immagini delle telecamere.