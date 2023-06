Sgrida 12enni che rompono cartelli stradali, anziana aggredita e fatta cadere: dovrà essere operata L’episodio lunedì nella centralissima via Roma a Palermo dove la pensionata settantenne ha notato alcuni ragazzini intenti ad armeggiare su alcuni cartelli stradali e li ha sgridati.

A cura di Antonio Palma

Un rimprovero in strada ad alcuni ragazzini è costato il ricovero e una operazione chirurgica a una anziana donna siciliana a Palermo. L’episodio lunedì nella centralissima via Roma dove la pensionata settantenne aveva notato alcuni ragazzini intenti ad armeggiare su alcuni cartelli stradali che con il loro comportamento stavano danneggiando. Si tratta di due giovanissimi di appena 12 anni che però non si sono intimoriti affatto dal rimprovero della donna e per tutta risposta l’hanno spintonata facendola cadere a terra.

La scena si è consumata davanti alla figlia dell’anziana che era con lei a passeggiare per la vie del centro cittadino del capoluogo siciliano nel pomeriggio di ieri. È stata proprio la donna la prima a chiamare i soccorsi medici del 118 dopo aver visto la mamma a terra. La signora infatti dopo la caduta non è riuscita più ad alzarsi perché dolorante ed è stato necessario il trasporto in ospedale in ambulanza. Alla settantenne, portata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo in ambulanza, dopo gli esami e gli accertamenti diagnostici del caso, i medici hanno diagnosticato la frattura del femore.

La signora dunque dovrà ora essere operata anche se i familiari hanno annunciato che sarà trasferita in una clinica per essere sottoposta all’intervento chirurgico necessario.

L’episodio ha sconcertato i residenti della zona che lamentano il continuo imperversare in strada di gruppi di giovanissimi fuori controllo. “Purtroppo queste situazioni si ripetono troppo spesso. I commercianti subiscono continui furti e questi ragazzini che sfrecciano con i motorini contro mano sono un pericolo. Ci sono gruppi anche sotto i 14 anni che provocano danni certi di restare impuniti”, racconta infatti una residente della zona.