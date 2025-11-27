Sfregiata dal marito in strada durante la manifestazione del 25 novembre: 29enne salvata dai passanti

Una donna di 29 anni è stata accoltellata in viso dal marito che l’aveva attirata in una trappola con la scusa di discutere dettagli della separazione. A salvarla sono stati i passanti che erano in strada a Firenze per i cortei del 25 novembre.

Studenti alle manifestazioni per il 25 novembre

Una 29enne di origini tunisine è stata sfregiata dall'ex marito, dal quale si stava separando, con diverse coltellate al volto. Il tutto è accaduto a Firenze proprio durante le manifestazioni del 25 novembre contro la violenza sulle donne. Le urla della giovane hanno richiamato l'attenzione dei passanti, in piazza per le manifestazioni del 25 novembre, che hanno lanciato l'allarme e messo in fuga l'aggressore.

I carabinieri lo hanno fermato poco lontano da via Solferino con il coltello ancora in mano. Il 30enne, che risiede in un comune del Mugello, è stato subito arrestato. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva proposto alla ex un appuntamento in città per discutere di alcune cose legate alla separazione, poi l'ha assalita alle spalle, accoltellandola in viso.

La 29enne ha rischiato di perdere un occhio per un fendente, ma le cure dei medici hanno evitato il peggio. I tagli sono stati suturati al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova con una prognosi di 20 giorni. Circa un anno fa aveva fatto denuncia contro il marito per le violenze fisiche e psicologiche. Poco dopo, la donna aveva ritirato la querela, cambiando però casa.

Una volta iniziato il procedimento per la separazione, la 29enne credeva di aver chiuso un capitolo della propria vita, ma il 30enne continuava a insistere per incontrarla con la scusa di discutere dettagli del percorso in tribunale. La 29enne ha ceduto all'ultima pressante richiesta, trovandosi purtroppo aggredita in pochi istanti alle spalle con un coltello.

La 29enne ha riportato numerose lesioni per le quali i medici hanno subito disposto il trasferimento in ospedale dopo il primo ingresso in Pronto Soccorso. Una volta ricevute le cure del caso, la donna è stata sentita dalle autorità intervenute poco dopo l'aggressione e ha raccontato le violenze degli ultimi anni di matrimonio.