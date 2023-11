Sente male al collo e viene portato al pronto soccorso: dimesso, muore poco dopo. Disposta autopsia Aperte le indagini e disposta l’autopsia sul corpo di Moreno Colauttil, 58enne, dipendente della Metal Tech di Spilimbergo, Pordenone. Lo scorso 4 novembre si era sentito male proprio mentre lavorava…

A cura di Biagio Chiariello

Sulla morte di Moreno Colautti è stata aperta un'indagine. Sarà la magistratura a stabilire se ci sono responsabili per il decesso del 58enne, dipendente della Metal Tech di Spilimbergo, Pordenone.

Come riporta il Gazzettino, l'uomo si era sentito male lo scorso 4 novembre mentre lavorava: un forte dolore al giugulo, la parte corrispondente alla zona del collo vicina alla clavicola. Una fitta tanto forte da impedirgli di continuare e soprattutto tale da costringerlo ad una visita in Pronto Soccorso all'ospedale di Spilimbergo.

All'arrivo nel reparto d'emergenza viene subito preso in carico dai medici che lo visitano sottoponendolo agli accertamenti al cuore, sospettando un problema cardiaco. Gli esami comunque non evidenziano nulla di preoccupante. Colautti viene dimesso e rimandato a casa. Ma poche ore più tardi muore.

Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia, per chiarire le cause del decesso ed eventualmente individuare le responsabilità. L'esame autoptico eseguito ieri ha fatto emergere che il 58enne è morto a seguito della rottura dell'aorta, il più importante vaso sanguigno. Ad eseguirlo è stato il medico legale Antonello Cirnelli, insieme ai consulenti di parte, per la famiglia Barbara Polo Grillo e per la dottoressa Nicola Li Volsi.

Le indagini dovranno ora fare chiarezza sullo stato di salute generale della vittima, capire di quali patologie soffrisse e, soprattutto, se al pronto soccorso i medici avrebbero potuto eseguire altri esami tali da rilevare eventuali campanelli dall'allarme, oppure se la rottura dell'aorta non poteva essere in alcun modo prevista.