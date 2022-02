Senigallia, uccise il figlio con “un’arma da guerra”. Condannato a 22 anni di carcere La sentenza della Corte di Assise è arrivata questa mattina per l’ex ferroviere accusato del delitto di Roncitelli, frazione di Senigallia, avvenuto lo scorso marzo.

A cura di Biagio Chiariello

La Corte d'Assise di Ancona ha condannato Loris Pasquini, 73 anni, a 22 anni di carcere per la morte del 26enne figlio Alfredo. Era il 29 marzo 2021 a Roncitelli, frazione di Senigallia: l'uomo sparò e uccise il ragazzo al culmine dell'ennesimo litigio in famiglia nella casa colonica di via Sant'Antonio. La sentenza dei giudici è arrivata poco dopo le 12.30 di oggi, dopo una camera di consiglio durata due ore e mezza. Pasquini doveva rispondere di omicidio volontario aggravato dalla parentela e detenzione illegale di arma, una Beretta calibro 9 ("un’arma da guerra" ha detto il pm) mai denunciata. La Procura, con il pm Paolo Gubinelli, aveva chiesto il giudizio immediato vista l’evidenza della prova. 15 anni era la richiesta, ma la Corte, considerando le aggravanti prevalenti sulle attenuanti, ha alzato gli anni con il minimo della pena prevista.

L'omicidio di Roncitelli di Senigallia

Loris Pasquini, ferroviere in pensione, abitava al pianterreno della casa colonica, insieme alla compagna, mentre il figlio risiedeva al piano superiore. Dopo il fatto aveva ammesso ai carabinieri del Reparto operativo e della Compagnia di Senigallia di aver sparato al figlio ma per legittima difesa perché tra i due era scoppiato un violento diverbio e il figlio lo aveva preso a bastonate. Attualmente l'anziano è ai domiciliari con il braccialetto. La difesa, lette le motivazioni, molto probabilmente in appello. Gli avvocati hanno sempre sostenuto l’incapacità di intendere del loro assistito e l’esasperazione di una convivenza difficile tra padre e figlio dove il primo aveva anche sporto denuncia per maltrattamenti.