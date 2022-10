Senigallia, muore soffocata mentre fa colazione: marito e figlio portati in caserma dai carabinieri Una donna di 77 anni è morta nella sua casa di Senigallia mentre faceva colazione: l’ipotesi è soffocamento, ma il marito e il figlio sono stati portati in caserma per essere ascoltati.

A cura di Chiara Ammendola

È morta mentre faceva colazione nella sua casa di Senigallia, ad Ancona, la donna di 77 anni soccorsa questa mattina dal personale sanitario del 118 che ha provato a rianimarla dopo la chiamata dei suoi famigliari. Purtroppo però a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per soffocamento.

Intanto sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia locale per accertare quanto accaduto. Secondo quanto ricostruito finora sembra che la donna stesse facendo colazione quando, forse a causa di un boccone, ha iniziato a non respirare. Non è chiaro se il marito e il figlio fossero nella stessa stanza in quel momento.

I due erano sicuramente in casa, in strada della Foresta, nella frazione di Filetto, a poche centinaia di metri dalla confinante Casine di Ostra (Ancona), visto che intorno alle 8 di questa mattina sono stati loro ad allertare il 112. Sia il marito della vittima un uomo di 80 anni, che il figlio 50enne, sono stati portati dai carabinieri in caserma a Sinigallia per essere interrogati.

Intanto una pattuglia dei militari è rimasta sul posto per effettuare i rilievi che saranno necessari a chiarire l'accaduto. Del sospetto decesso è stato allertato anche il pm di turno, Rosario Lioniello che è giunto sul posto insieme con il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica, anche se per accertare le cause della morte con tutta probabilità sarà necessaria un'autopsia.

Al momento l'ipotesi più probabile è che la vittima, affetta da Alzheimer, sarebbe morta soffocata a causa di un boccone andato di traverso mentre stava facendo colazione.