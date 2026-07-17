“Sembrava un terremoto”, paura sul volo di linea colpito da tempesta e raffiche di vento a Bologna

“C’era chi pregava, chi urlava. Chi non si conosceva si dava la mano. Io ero paralizzato” ha rivelato uno dei passeggeri del volo che si è trovato nel bel mezzo della tempesta meteorologica che mercoledì scorso ha colpito il capoluogo emiliano.

Momenti di paura su un volo di linea internazionale partito da Parigi e diretto a Bologna quando l'aereo si è trovato nel bel mezzo della tempesta meteorologica che mercoledì scorso ha colpito il capoluogo emiliano e tutto il Nord dell'Italia con violente raffiche di vento che hanno causato anche danni. Il velivolo era già sui cieli emiliani quando si è ritrovato a fare i conti con la la vera e propria bufera di vento con raffiche fortissime che sono giunte fino a oltre 120 km orari.

"Sembrava un terremoto infinito. Eravamo come sbattuti di qua e di là perché eravamo proprio nell'occhio del ciclone" ha raccontato a Forlì Today uno dei passeggeri a bordo ricostruendo quei momenti che hanno preceduto poi l'atterraggio, non nascondendo la paura provata in quei frangenti. "C'era chi pregava, chi urlava. Chi non si conosceva si dava la mano. Io ero paralizzato” ha rivelato l'uomo che ha temuto per la propria incolumità.

La tempesta in effetti mercoledì scorso ha colpito massicciamente l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna che nel pomeriggio del 15 luglio, a causa delle fortissime raffiche di vento, ha dovuto cancellare alcuni voli in partenza e dirottare quelli in arrivo su altri scali vicini. Decine anche i ritardi dei velivoli che in molti casi sono stati costretti a girare in tondo ed abortire l'atterraggio per via delle raffiche di vento.

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Il volo Parigi Bologna è stato preso in pieno dalla tempesta prima di poter atterrare intorno alle ore 17:00 quando fortunatamente sulla città la situazione meteo è migliorata. "Le hostess mi hanno detto che un episodio di quella violenza non era assolutamente normale" ha spiegato ancora il testimone ma fortunatamente a bordo non si sono registrati feriti anche perché il comandante aveva ordinato di allacciare le cinture e tutti se la sono cavata solo con un grande spavento.