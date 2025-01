video suggerito

“Sei la mia schiava” e colpisce la moglie con un tavolino di ferro: arrestato a Catania 61enne Un uomo di 61 anni è stato arrestato a Catania per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie. Durante una lite, l’uomo ha colpito la consorte con un tavolino di ferro e l’ha poi presa a calci sul capo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Sei la mia schiava, devi fare tutto quello che ti dico". Erano queste le frasi che un 61enne di Catania urlava alla moglie terrorizzata tra le mura domestiche. L'anziano è stato arrestato dagli agenti delle Volanti della Questura di Catania dopo l'ennesima aggressione ai danni della consorte. La donna, infatti, è stata colpita con un tavolino di ferro all'addome per essersi rifiutata di eseguire gli ordini del marito.

Lui, dopo averla fatta cadere a terra, l'ha colpita con una serie di calci alla testa. Il 61enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo che una vicina di casa ha fatto pervenire l'allarme alle forze dell'odine con una telefonata. Gli agenti intervenuti poco dopo hanno trovato la vittima sul terrazzino di casa, rannicchiata in un angolo e visibilmente spaventata. La donna aveva ferite alle mani e il viso sporco di sangue.

Con le autorità sono intervenuti anche i sanitari del 118 che si sono presi cura di lei offrendole le prime cure necessarie. Pochi minuti prima dell'intervento degli agenti, come ha raccontato anche la vittima durante le medicazioni, il marito era andato in escandescenza aggredendola prima verbalmente e poi fisicamente con estrema violenza.

Leggi anche Aggredisce un medico del pronto soccorso e lo colpisce con un calcio: donna arrestata nel Pistoiese

L'uomo ha precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, avrebbe avuto spesso atteggiamenti violenti nei confronti della moglie nel corso degli anni. Negli ultimi tempi questi episodi sarebbero diventati più frequenti. Nel settembre dello scorso anno, la donna sarebbe anche stata minacciata di morte con un grosso coltello da cucina.

La vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il marito per paura di ritorsioni più gravi. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.