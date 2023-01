“Sei grassa” e leggono in classe libro su autolesionismo: 12enne bullizzata dai compagni di scuola “Sei grassa, ammazzati”, “Obesa fai schifo, pensa a come eliminarti” sarebbero queste alcune delle violente offese che la ragazzina avrebbe ricevuto da parte di alcuni coetanei nella classe di scuola secondaria di primo grado ch frequenta nel Tevigiano.

A cura di Antonio Palma

Un nuovo caso di bullismo tra giovanissimi in classe nel Trevigiano dove una ragazzina di soli 12 anni sarebbe stata vittima di pesanti insulti a causa del suo aspetto fisico.

"Sei grassa, ammazzati", "Obesa fai schifo, pensa a come eliminarti" sarebbero queste alcune delle violente offese che la ragazzina avrebbe ricevuto da parte di alcuni coetanei nella classe di scuola secondaria di primo grado a cui è iscritta.

Insulti a cui altri ragazzini, maschie femmine, avrebbero partecipato con gesti e atteggiamenti altrettanto terribili come quello di leggere in classe ad alta voce alcuni brani tratti da un libro che descrive atti di autolesionismo.

La vicenda andrebbe avanti già dallo scorso anno scolastico cioè dall'inizio della scuola media per la dodicenne ma sarebbe emersa solo quest’anno poco prima delle vacanze di Natale quando, come riportato dall’emittente Antenna 3, la ragazzina si è confidata coi genitori.

Da qualche tempo, infatti, la ragazzina aveva cambiato atteggiamento con lunghi silenzi e pianti ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso e spinto la 12enne a dire di non voler tornare a scuola è arrivata quando il ragazzino che più l'aveva presa di mira in questi mesi è diventato il suo compagno di banco.

Le offese sarebbero diventate sempre più frequenti tanto da abbattere il morale della minore e indurre in lei il terrore di tornare a scuola. La famiglia per ora non ha sporto denuncia alle forze dell’ordine ma ha segnalato il caso alla scuola nella speranza che si possa risolva la situazione con provvedimenti dell’istituto senza dover ricorrere alla legge.

Il caso della dodicenne purtroppo non è nuovo, i fenomeni di bullismo infatti si sono moltiplicati dopo la pandemia. Proprio nel Trevigiano nel novembre scorso i genitori di un undicenne hanno denunciato tre baby bulli che avevano preso di mira il minore e che ora sono accusati di Istigazione al suicidio, minaccia, stalking e lesioni personali.