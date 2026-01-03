Attualità
video suggerito
video suggerito

Seggiovia si ferma in quota con 160 persone a bordo: un’ora di paura prima di toccare terra

Seggiovia bloccata a San Martino di Castrozza a mezzogiorno: 160 turisti fermi per un guasto tecnico. Non sono state necessarie le procedure dei soccorritori, l’impianto ha concluso il giro in modalità emergenza.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Maria Neve Iervolino
0 CONDIVISIONI
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Una seggiovia poco dopo le ore 12 è rimasta bloccata con 160 turisti a bordo a San Martino di Castrozza, in Trentino. Si è fermata in quota in maniera improvvisa, tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino per l'operazione di soccorso, chiamati dal personale della società degli impianti di risalita.

Come conferma il Soccorso alpino Trentino raggiunto da Fanpage.it, "l'emergenza è risolta. Il personale è riuscito a fare girare in emergenza l'impianto, non a rimetterlo in funzione. Al momento le persone sono a terra, sane e salve". Secondo quanto fanno sapere i soccorritori, "nel giro di un'ora si è risolto tutto".

L'episodio si è verificato sulla seggiovia della Malga Val Cigolera a un'altezza di una quota tra i 1.600 e i 1.900, a causa di un problema tecnico. Gli operatori avevano davanti due opzioni: rimettere in funzione l'impianto, e nel caso in cui non fosse stato possibile, procedere con l'evacuazione. Mentre gli operatori delle Stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell'impianto, insieme all'elicottero decollato da Trento e i Vigili del Fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell'impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Gli Usa attaccano il Venezuela, bombe su Caracas. Trump: “Catturati Maduro e la moglie”
Ore d'ansia per Alberto Trentini: il cooperante italiano è in carcere a Caracas
“Aggressione militare degli USA”: cosa sta succedendo
USA-Venezuela: i motivi dietro le accuse di Trump a Maduro
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views