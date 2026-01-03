Seggiovia si ferma in quota con 160 persone a bordo: un’ora di paura prima di toccare terra
Una seggiovia poco dopo le ore 12 è rimasta bloccata con 160 turisti a bordo a San Martino di Castrozza, in Trentino. Si è fermata in quota in maniera improvvisa, tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino per l'operazione di soccorso, chiamati dal personale della società degli impianti di risalita.
Come conferma il Soccorso alpino Trentino raggiunto da Fanpage.it, "l'emergenza è risolta. Il personale è riuscito a fare girare in emergenza l'impianto, non a rimetterlo in funzione. Al momento le persone sono a terra, sane e salve". Secondo quanto fanno sapere i soccorritori, "nel giro di un'ora si è risolto tutto".
L'episodio si è verificato sulla seggiovia della Malga Val Cigolera a un'altezza di una quota tra i 1.600 e i 1.900, a causa di un problema tecnico. Gli operatori avevano davanti due opzioni: rimettere in funzione l'impianto, e nel caso in cui non fosse stato possibile, procedere con l'evacuazione. Mentre gli operatori delle Stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico si recavano sul posto per occuparsi delle operazioni di evacuazione dell'impianto, insieme all'elicottero decollato da Trento e i Vigili del Fuoco di San Martino di Castrozza, il personale dell'impianto è riuscito a far girare la seggiovia in emergenza, permettendo di evacuare tutte le persone in maniera agevole dalla stazione di partenza e arrivo.