Scuole chiuse per allerta meteo e maltempo domani sabato 8 febbraio: l'elenco dei comuni interessati Dove resteranno chiuse le scuole domani sabato 8 febbraio a causa del maltempo: molti comuni hanno già comunicato la decisione di sospendere le lezioni, in particolare in Calabria, dove è stata diramata allerta meteo arancione. L'elenco dei comuni in aggiornamento.

A cura di Ida Artiaco

Scuole chiuse domani, sabato 8 febbraio, per maltempo: è quanto hanno già deciso alcuni comuni per i quali la Protezione civile ha diramato avviso di allerta meteo. In particolare, le lezioni saranno sospese in alcuni comuni della Calabria, dove è stata dichiarata allerta arancione per i temporali in arrivo.

Ma l'elenco è in aggiornamento e altri comuni, anche di altre regioni, potrebbero aggiungersi nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Scuole chiuse in Calabria per maltempo domani: l'elenco dei Comuni

Domani, sabato 8 febbraio, le scuole resteranno chiuse nei comuni di Girifalco, Botricello, Cicala, Vallefiorita, Squillace, Satriano e Sersale, in provincia di Catanzaro. Il bollettino diramato – si legge sulla pagina Facebook del comune di Sersale -, impone cautela negli spostamenti. Occorre prestare attenzione alle possibili raffiche di vento e alle forti piogge previste. Pertanto, si invita la cittadinanza tutta a prestare la massima attenzione negli spostamenti".

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, come riporta la stampa locale, ha firmato l'ordinanza per tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani, sabato 8 febbraio data l'allerta meteo arancione diramata la Protezione civile, compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche.

Anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha sospeso le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 8 febbraio a seguito dell’allerta livello Arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale.